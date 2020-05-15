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RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -314 161.845 34.337 135.462



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3569 8,3988 % 0,31  
Frank 7,0563 7,0989 % -0,25  
Riyal 1,8247 1,8338 % -0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -10,31  
Altın Gr. 382 382 -4,56  
Cumhuriyet 2.458 2.504 -15,40  
Tam 2.530 2.569 -15,80  
Yarım 1.235 1.256 -7,80  
Çeyrek 617 628 -3,90  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,42  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
B. Petrol 35,34 35,34 2,84  
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