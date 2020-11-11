RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
11.11.2020 19:09
RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173 58.535 58.708
Kar Dağıtımı
135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -141 297.306 34.337 58.535 1.073.887
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.830 395.495 427.325
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 395.457 395.457
Teminat Mektupları
77.861 77.861
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
77.823 77.823
Diğer Teminat Mektupları
38 38
Akreditifler
317.596 317.596
Diğer Akreditifler
317.596 317.596
TAAHHÜTLER
31.830 38 31.868
Cayılamaz Taahhütler
31.830 38 31.868
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
38 38 76
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 31.792 31.792
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
320.000 823.963 1.143.963
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
320.000 823.963 1.143.963
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
351.830 1.219.458 1.571.288
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
52.277
Alınan Faizler
125.563
Ödenen Faizler
-18.723
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.947
Elde Edilen Diğer Kazançlar
140
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-41.634
Ödenen Vergiler
-22.652
Diğer
V-c -2.364
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
77.820
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
87.774
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.931
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
466
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -489
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
130.097
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.340
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.370
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-41.863
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.651.331
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.691.800
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 1.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
88.838
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 931.267
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.708
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
901.432 130.435 1.031.867
Nakit ve Nakit Benzerleri
901.432 130.435 1.031.867
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 901.417 126.629 1.028.046
Bankalar
I-ç 47 3.824 3.871
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-32 -18 -50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
174.282 506.892 681.174
Krediler
I-f 174.459 509.031 683.490
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -177 -2.139 -2.316
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.891 6.891
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.364