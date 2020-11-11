RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler34.337 34.337Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi34.337 34.337Yeni Bakiye683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173 58.535 58.708Kar Dağıtımı135.461 -135.462 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.462 -135.462Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -141 297.306 34.337 58.535 1.073.887Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER31.830 395.495 427.325GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 395.457 395.457Teminat Mektupları77.861 77.861Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler77.823 77.823Diğer Teminat Mektupları38 38Akreditifler317.596 317.596Diğer Akreditifler317.596 317.596TAAHHÜTLER31.830 38 31.868Cayılamaz Taahhütler31.830 38 31.868Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri38 38 76Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 31.792 31.792TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleriVadeli Döviz Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER320.000 823.963 1.143.963EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER320.000 823.963 1.143.963BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI351.830 1.219.458 1.571.288Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı52.277Alınan Faizler125.563Ödenen Faizler-18.723Alınan Ücret ve Komisyonlar11.947Elde Edilen Diğer Kazançlar140Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-41.634Ödenen Vergiler-22.652DiğerV-c -2.364Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim77.820Kredilerdeki Net (Artış) Azalış87.774Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.931Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)466Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c -489Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı130.097YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.340Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.370Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller30FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-41.863Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.651.331Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.691.800Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 1.944Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)88.838Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 842.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 931.267Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)58.535DİĞER KAPSAMLI GELİRLER173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-43Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)901.432 130.435 1.031.867Nakit ve Nakit Benzerleri901.432 130.435 1.031.867Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 901.417 126.629 1.028.046BankalarI-ç 47 3.824 3.871Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32 -18 -50Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0Türev Finansal VarlıklarI-c 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)174.282 506.892 681.174KredilerI-f 174.459 509.031 683.490Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-f -177 -2.139 -2.316SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0ORTAKLIK YATIRIMLARIİştirakler (Net)I-ğ 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.891 6.891MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.364