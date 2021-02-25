RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.02.2021 19:33
RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104 77.104 77.208
Kar Dağıtımı
135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.232 369.728 374.960
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 369.509 369.509
Teminat Mektupları
78.114 78.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
78.077 78.077
Diğer Teminat Mektupları
37 37
Akreditifler
291.395 291.395
Diğer Akreditifler
291.395 291.395
TAAHHÜTLER
5.232 219 5.451
Cayılamaz Taahhütler
5.232 219 5.451
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
218 219 437
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 5.014 5.014
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
240.000 720.265 960.265
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
240.000 720.265 960.265
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
245.232 1.089.993 1.335.225
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
79.002
Alınan Faizler
174.874
Ödenen Faizler
-26.482
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.140
Elde Edilen Diğer Kazançlar
139
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-55.744
Ödenen Vergiler
-26.844
Diğer
V-c -2.081
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-107.693
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-95.967
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.151
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
866
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -441
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-28.691
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.897
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.934
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
37
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
36.668
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.366.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.328.230
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.757
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 1.925
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.005
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 850.434
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.208
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
801.894 151.473 953.367
Nakit ve Nakit Benzerleri
801.894 151.472 953.366
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 801.867 134.516 936.383
Bankalar
I-ç 55 16.978 17.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28 -22 -50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 1 1
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1 1
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
296.323 563.247 859.570
Krediler
I-f 297.414 566.535 863.949
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -1.091 -3.288 -4.379
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.765 7.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.501 3.501
Diğer
3.501 3.501
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 1.543 1.543
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-n 1.946 7.456 9.402
VARLIKLAR TOPLAMI
1.112.972 722.176 1.835.148
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 40 1.321 1.361
ALINAN KREDİLER
II-c 6.002 712.851 718.853
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 7.373 7.373
KARŞILIKLAR
II-g 1.359 490 1.849
Çalışan Hakları Karşılığı
1.359 1.359
Diğer Karşılıklar
490 490
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 7.038 7.038
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 5.536 751 6.287
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.092.387 1.092.387
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-210 -210
Kar Yedekleri
297.306 297.306
Yasal Yedekler
20.267 20.267
Olağanüstü Yedekler
277.039 277.039
Kar veya Zarar
111.441 111.441
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.337 34.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
77.104 77.104
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.119.735 715.413 1.835.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 147.028
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 53.811
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 93.217
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -2.054
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -749
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.305
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
144.974
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.655
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.159
Gayri Nakdi Kredilerden
6.137
Diğer
9.022
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-504
Diğer
-504
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 258
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 3
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
255
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 3.068
FAALİYET BRÜT KÂRI
162.955
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -1.894
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-22.040
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -39.801
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.220
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 99.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -22.116
Cari Vergi Karşılığı
-22.262
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
77.104
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 77.104
Grubun Karı (Zararı)
77.104
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11275000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913072
BIST