RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler34.337 34.337Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi34.337 34.337Yeni Bakiye683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104 77.104 77.208Kar Dağıtımı135.461 -135.462 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.462 -135.462Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.232 369.728 374.960GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 369.509 369.509Teminat Mektupları78.114 78.114Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler78.077 78.077Diğer Teminat Mektupları37 37Akreditifler291.395 291.395Diğer Akreditifler291.395 291.395TAAHHÜTLER5.232 219 5.451Cayılamaz Taahhütler5.232 219 5.451Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri218 219 437Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 5.014 5.014TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleriVadeli Döviz Satım İşlemleriEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER240.000 720.265 960.265EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER240.000 720.265 960.265BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI245.232 1.089.993 1.335.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı79.002Alınan Faizler174.874Ödenen Faizler-26.482Alınan Ücret ve Komisyonlar15.140Elde Edilen Diğer Kazançlar139Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-55.744Ödenen Vergiler-26.844DiğerV-c -2.081Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-107.693Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-95.967Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.151Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)866Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c -441Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-28.691YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.897Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.934Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller37FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit36.668Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.366.655Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.328.230Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.757Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 1.925Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.005Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 842.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 850.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)77.104DİĞER KAPSAMLI GELİRLER104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.208Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)801.894 151.473 953.367Nakit ve Nakit Benzerleri801.894 151.472 953.366Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 801.867 134.516 936.383BankalarI-ç 55 16.978 17.033Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28 -22 -50Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0Türev Finansal VarlıklarI-c 1 1Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1 1İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)296.323 563.247 859.570KredilerI-f 297.414 566.535 863.949Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-f -1.091 -3.288 -4.379SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0ORTAKLIK YATIRIMLARIİştirakler (Net)I-ğ 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.765 7.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.501 3.501Diğer3.501 3.501YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-k 0CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-l 1.543 1.543DİĞER AKTİFLER (Net)I-n 1.946 7.456 9.402VARLIKLAR TOPLAMI1.112.972 722.176 1.835.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 40 1.321 1.361ALINAN KREDİLERII-c 6.002 712.851 718.853PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 7.373 7.373KARŞILIKLARII-g 1.359 490 1.849Çalışan Hakları Karşılığı1.359 1.359Diğer Karşılıklar490 490CARİ VERGİ BORCUII-ğ 7.038 7.038ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 5.536 751 6.287ÖZKAYNAKLARII-i 1.092.387 1.092.387Ödenmiş Sermaye683.850 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-210 -210Kar Yedekleri297.306 297.306Yasal Yedekler20.267 20.267Olağanüstü Yedekler277.039 277.039Kar veya Zarar111.441 111.441Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı34.337 34.337Dönem Net Kâr veya Zararı77.104 77.104YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.119.735 715.413 1.835.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 147.028Kredilerden Alınan FaizlerIV-a-1 53.811Bankalardan Alınan FaizlerIV-a-2 93.217Menkul Değerlerden Alınan FaizlerIV-a-3 0FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -2.054Mevduata Verilen FaizlerIV-b-4 0Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerIV-b-1 -749İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerIV-b-3 0Kiralama Faiz Giderleri-1.305NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ144.974NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14.655Alınan Ücret ve Komisyonlar15.159Gayri Nakdi Kredilerden6.137Diğer9.022Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-504Diğer-504TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 258Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)IV-d 3Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)255DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 3.068FAALİYET BRÜT KÂRI162.955BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -1.894DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-22.040DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -39.801NET FAALİYET KARI (ZARARI)99.220BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-ğ 99.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -22.116Cari Vergi Karşılığı-22.262Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)77.104DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 77.104Grubun Karı (Zararı)77.104Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11275000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913072BIST