RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler34.337 34.337Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi34.337 34.337Yeni Bakiye683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2 19.926 19.928Kar Dağıtımı135.461 -135.462 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.462 -135.462Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -312 297.306 34.337 19.926 1.035.107Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Yeni Bakiye683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9 31.128 31.119Kar Dağıtımı77.104 -77.104Yedeklere Aktarılan Tutarlar77.104 -77.104Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -219 374.410 34.337 31.128 1.123.506Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER321.886 687.148 1.009.034 5.232 369.728 374.960GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 376.159 376.159 369.509 369.509Teminat Mektupları83.720 83.720 78.114 78.114Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler83.679 83.679 78.077 78.077Diğer Teminat Mektupları41 41 37 37Akreditifler292.439 292.439 291.395 291.395Diğer Akreditifler292.439 292.439 291.395 291.395TAAHHÜTLER17.656 4.959 22.615 5.232 219 5.451Cayılamaz Taahhütler17.656 4.959 22.615 5.232 219 5.451Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.957 4.959 9.916 218 219 437Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 12.699 12.699 5.014 5.014TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 304.230 306.030 610.260Alım Satım Amaçlı İşlemler304.230 306.030 610.260Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri304.230 306.030 610.260Vadeli Döviz Alım İşlemleri152.163 153.015 305.178Vadeli Döviz Satım İşlemleri152.067 153.015 305.082EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER240.000 1.037.728 1.277.728 240.000 720.265 960.265EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER240.000 1.037.728 1.277.728 240.000 720.265 960.265BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI561.886 1.724.876 2.286.762 245.232 1.089.993 1.335.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı31.478 21.253Alınan Faizler53.052 39.546Ödenen Faizler-9.444 -1.960Alınan Ücret ve Komisyonlar7.380 6.393Elde Edilen Diğer Kazançlar32 111Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.755 -13.426Ödenen Vergiler-6.372 -8.329DiğerV-c -1.415 -1.082Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-239.640 62.368Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-278.386 49.743Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-20.004 9.172Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)42.061 2.541Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c 16.689 912Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-208.162 83.621YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-261 -423Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-263 -453Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2 30FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit284.440 -13.920Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit577.455 245.164Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-292.490 -258.625Kiralamaya İlişkin Ödemeler-525 -459Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 587 498Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)76.604 69.776Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 850.434 842.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 927.038 912.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)31.128 19.926DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9 2Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9 2Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10 3Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1 -1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.119 19.928Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)827.949 241.170 1.069.119 801.894 151.473 953.367Nakit ve Nakit Benzerleri827.948 222.592 1.050.540 801.894 151.472 953.366Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 802.655 161.279 963.934 801.867 134.516 936.383BankalarI-ç 25.322 61.348 86.670 55 16.978 17.033Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-29 -35 -64 -28 -22 -50Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0 0Türev Finansal VarlıklarI-c 1 18.578 18.579 1 1Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1 18.578 18.579 1 1İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)298.241 846.893 1.145.134 296.323 563.247 859.570KredilerI-f 299.335 850.861 1.150.196 297.414 566.535 863.949Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-f -1.094 -3.968 -5.062 -1.091 -3.288 -4.379SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7.153 7.153 7.765 7.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.394 3.394 3.501 3.501Diğer3.394 3.394 3.501 3.501YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-k 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-l 2.146 2.146 1.543 1.543DİĞER AKTİFLER (Net)I-n 2.241 3.118 5.359 1.946 02VARLIKLAR TOPLAMI1.141.124 1.091.181 2.232.305 1.112.972 722.176 1.835.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 16 43.406 43.422 40 1.321 1.361ALINAN KREDİLERII-c 1.004.098 1.004.098 6.002 712.851 718.853PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 18.472 18.472Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.472 18.472FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 6.847 6.847 7.373 7.373KARŞILIKLARII-g 1.730 660 2.390 1.359 490 1.849Çalışan Hakları Karşılığı1.730 1.730 1.359 1.359Diğer Karşılıklar660 660 490 490CARİ VERGİ BORCUII-ğ 10.894 10.894 7.038 7.038ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 2.102 20.574 22.676 5.536 751 6.287ÖZKAYNAKLARII-i 1.123.506 1.123.506 1.092.387 1.092.387Ödenmiş Sermaye683.850 683.850 683.850 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-219 -219 -210 -210Kar Yedekleri374.410 374.410 297.306 297.306Yasal Yedekler24.114 24.114 20.267 20.267Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler350.296 350.296 277.039 277.039Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar65.465 65.465 111.441 111.441Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı34.337 34.337 34.337 34.337Dönem Net Kâr veya Zararı31.128 31.128 77.104 77.104YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.163.567 1.068.738 2.232.305 1.119.735 715.413 1.835.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 52.585 37.750Kredilerden Alınan FaizlerIV-a-1 19.767 14.733Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15Bankalardan Alınan FaizlerIV-a-2 32.803 23.017Menkul Değerlerden Alınan FaizlerIV-a-3 0 0FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -636 -461Mevduata Verilen FaizlerIV-b-4 -3Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerIV-b-1 -318 -156İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerIV-b-3 0 0Kiralama Faiz Giderleri-315 -305NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ51.949 37.289NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.624 3.944Alınan Ücret ve Komisyonlar2.779 4.110Gayri Nakdi Kredilerden1.051 1.957Diğer1.728 2.153Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-155 -166Diğer-155 -166TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -252 -217Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)IV-d 85 1Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-337 -218DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 2.196 486FAALİYET BRÜT KÂRI56.517 41.502BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -1.961 -1.375DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.598 -5.765DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -10.976 -8.788NET FAALİYET KARI (ZARARI)38.982 25.574BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-ğ 38.982 25.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -7.854 -5.648Cari Vergi Karşılığı-8.456 -6.389Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi602 741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.128 19.926DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 31.128 19.926Grubun Karı (Zararı)31.128 19.926Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04552000 0,02914000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935244BIST