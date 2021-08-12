RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler34.337 34.337Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi34.337 34.337Yeni Bakiye683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)99 44.047 44.146Kar Dağıtımı135.461 -135.462 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.462 -135.462Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -215 297.306 34.337 44.047 1.059.325Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Yeni Bakiye683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-80 65.349 65.269Kar Dağıtımı77.104 -77.104Yedeklere Aktarılan Tutarlar77.104 -77.104Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -290 374.410 34.337 65.349 1.157.656Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER339.899 863.036 1.202.935 5.232 369.728 374.960GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 539.790 539.790 369.509 369.509Teminat Mektupları124.630 124.630 124.587 124.587 78.077 78.077Diğer Teminat Mektupları43 43 37 37Akreditifler415.160 415.160 291.395 291.395Diğer Akreditifler415.160 415.160 291.395 291.395TAAHHÜTLER35.669 4.184 39.853 5.232 219 5.451Cayılamaz Taahhütler35.669 4.184 39.853 5.232 219 5.451Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.178 4.184 8.362 218 219 437Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleriİştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 31.491 31.491 5.014 5.014TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR