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RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.08.2021 17:29


veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99 44.047 44.146
Kar Dağıtımı
135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -215 297.306 34.337 44.047 1.059.325
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Yeni Bakiye
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80 65.349 65.269
Kar Dağıtımı
77.104 -77.104
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
77.104 -77.104
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -290 374.410 34.337 65.349 1.157.656


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
339.899 863.036 1.202.935 5.232 369.728 374.960
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 539.790 539.790 369.509 369.509
Teminat Mektupları
124.630 124.630 124.587 124.587 78.077 78.077
Diğer Teminat Mektupları
43 43 37 37
Akreditifler
415.160 415.160 291.395 291.395
Diğer Akreditifler
415.160 415.160 291.395 291.395
TAAHHÜTLER
35.669 4.184 39.853 5.232 219 5.451
Cayılamaz Taahhütler
35.669 4.184 39.853 5.232 219 5.451
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.178 4.184 8.362 218 219 437
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 31.491 31.491 5.014 5.014
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VKING 7,60 4.378.431 % 9,99  
MEDTR 36,88 31.136.725 % 9,96  
IZFAS 6,20 5.633.168 % 9,93  
PENTA 65,35 36.758.723 % 9,92  
DARDL 2,56 9.134.080 % 9,87  
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Sterlin 11,7882 11,8473 % 0,24  
Frank 9,2577 9,3135 % 0,50  
Riyal 2,2715 2,2829 % 0,04  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 11,66  
Altın Gr. 484 485 3,19  
Cumhuriyet 3.221 3.270 15,00  
Tam 3.202 3.283 12,36  
Yarım 1.548 1.588 5,98  
Çeyrek 776 794 2,98  
Gümüş.Ons 23,51 23,53 0,33  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,08  
B. Petrol 71,24 71,24 -0,07  
Seans Raporu 16:17
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