RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -314 161.845 135.462 980.843TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler34.337 34.337Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi34.337 34.337Yeni Bakiye683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173 58.535 58.708Kar Dağıtımı135.461 -135.462 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar135.462 -135.462Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -141 297.306 34.337 58.535 1.073.887Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Yeni Bakiye683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40 99.694 99.654Kar Dağıtımı77.104 -77.104Yedeklere Aktarılan Tutarlar77.104 -77.104Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -250 374.410 34.337 99.694 1.192.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER192.482 728.040 920.522 5.232 369.728 374.960GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 561.082 561.082 369.509 369.509Teminat Mektupları123.606 123.606 78.114 78.114Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler123.606 123.606 78.114 78.114Diğer Teminat Mektupları0 0Akreditifler437.476 437.476 291.395 291.395Diğer Akreditifler437.476 437.476 291.395 291.395TAAHHÜTLER31.018 138 31.156 5.232 219 5.451Cayılamaz Taahhütler31.018 138 31.156 5.232 219 5.451Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri138 138 276 218 219 437Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 30.880 30.880 5.014 5.014TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 161.464 166.820 328.284Alım Satım Amaçlı İşlemler161.464 166.820 328.284Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri161.464 166.820 328.284Vadeli Döviz Alım İşlemleri80.752 83.410 164.162Vadeli Döviz Satım İşlemleri80.712 83.410 164.122EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER90.000 1.203.969 1.293.969 240.000 720.265 960.265EMANET KIYMETLERREHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER90.000 1.203.969 1.293.969 240.000 720.265 960.265BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI282.482 1.932.009 2.214.491 245.232 1.089.993 1.335.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı106.561 52.277Alınan Faizler186.758 125.563Ödenen Faizler-23.251 -18.723Alınan Ücret ve Komisyonlar14.127 11.947Elde Edilen Diğer Kazançlar89 140Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.113 -41.634Ödenen Vergiler-30.088 -22.652DiğerV-c -2.961 -2.364Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.570 77.820Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-17.241 87.774Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.250 -9.931Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)612 466Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c 3.949 -489Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı111.131 130.097YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.535 -1.340Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.611 -1.370Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller76 30FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit13.870 -41.863Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.100.310 2.651.331Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.084.768 -2.691.800Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.672 -1.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 2.099 1.944Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)125.565 88.838Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 850.434 842.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 975.999 931.267Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)99.694 58.535DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-40 173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40 173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50 216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 -43Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.654 58.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)930.605 136.864 1.067.469 801.894 151.473 953.367Nakit ve Nakit Benzerleri930.605 131.098 1.061.703 801.894 151.472 953.366Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 905.505 119.589 1.025.094 801.867 134.516 936.383BankalarI-ç 25.133 11.527 36.660 55 16.978 17.033Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-33 -18 -51 -28 -22 -50Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0 0Türev Finansal VarlıklarI-c 0 5.766 5.766 1 1Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.766 5.766 1 1İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)267.363 617.672 885.035 296.323 563.247 859.570KredilerI-f 267.365 620.502 887.867 297.414 566.535 863.949Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-f -2 -2.830 -2.832 -1.091 -3.288 -4.379SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.695 6.695 7.765 7.765MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.131 3.131 3.501 3.501Diğer3.131 3.131 3.501 3.501YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-k 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-l 3.052 3.052 1.543 1.543DİĞER AKTİFLER (Net)I-n 2.478 6.412 8.890 1.946 7.456 9.402VARLIKLAR TOPLAMI1.213.324 760.948 1.974.272 1.112.972 722.176 1.835.148YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 21 1.952 1.973 40 1.321 1.361ALINAN KREDİLERII-c 735.599 735.599 6.002 712.851 718.853PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 5.728 5.728Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.728 5.728FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 5.672 5.672 7.373 7.373KARŞILIKLARII-g 1.617 2.433 4.050 1.359 490 1.849Çalışan Hakları Karşılığı1.617 1.617 1.359 1.359Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer Karşılıklar2.433 2.433 490 490CARİ VERGİ BORCUII-ğ 13.004 13.004 7.038 7.038ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 2.609 13.596 16.205 5.536 751 6.287ÖZKAYNAKLARII-i 1.192.041 1.192.041 1.092.387 1.092.387Ödenmiş Sermaye683.850 683.850 683.850 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-250 297.306 297.306Yasal Yedekler24.114 24.114 20.267 20.267Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler350.296 350.296 277.039 277.039Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar134.031 134.031 111.441 111.441Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı34.337 34.337 34.337 34.337Dönem Net Kâr veya Zararı99.694 99.694 77.104 77.104YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.220.692 753.580 1.974.272 1.119.735 715.413 1.835.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 170.784 107.518 57.429 29.834Kredilerden Alınan FaizlerIV-a-1 55.322 38.688 14.660 12.449Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler21 2Bankalardan Alınan FaizlerIV-a-2 115.441 68.830 42.767 17.385Menkul Değerlerden Alınan FaizlerIV-a-3 0 0 0 0FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -2.285 -1.449 -801 -396Mevduata Verilen FaizlerIV-b-4 -32 -29Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerIV-b-1 -1.401 -564 -523 -124İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerIV-b-3 0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-852 -885 -249 -272NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ168.499 106.069 56.628 29.438NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.244 11.567 6.515 4.219Alınan Ücret ve Komisyonlar12.625 11.947 6.619 4.300Gayri Nakdi Kredilerden3.714 4.973 1.381 1.496DiğerIV-i 8.911 6.974 5.238 2.804Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-381 -380 -104 -81DiğerIV-i -381 -380 -104 -81TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -285 -17 -157 121Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)IV-d 93 3 -8 1Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-378 -20 -149 120DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 5.789 3.505 521 2.608FAALİYET BRÜT KÂRI186.247 121.124 63.507 36.386BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-f -4.466 -889 -1.244 -1.850DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-13.922 -15.258 -4.671 -4.546DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -35.339 -29.846 -11.719 -11.383NET FAALİYET KARI (ZARARI)132.520 75.131 45.873 18.607BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-ğ 132.520 75.131 45.873 18.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -32.826 -16.596 -11.528 -4.119Cari Vergi Karşılığı-34.325 -16.467 -11.613 -3.240Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-129 -879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.499 85SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)99.694 58.535 34.345 14.488DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 99.694 58.535 34.345 14.488Grubun Karı (Zararı)99.694 58.535 34.345 14.488Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14578000 0,08560000 0,05022000 0,02119000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976278BIST