RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
09.11.2021 16:46
RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173 58.535 58.708
Kar Dağıtımı
135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -141 297.306 34.337 58.535 1.073.887
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Yeni Bakiye
683.850 -210 297.306 34.337 77.104 1.092.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40 99.694 99.654
Kar Dağıtımı
77.104 -77.104
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
77.104 -77.104
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -250 374.410 34.337 99.694 1.192.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
192.482 728.040 920.522 5.232 369.728 374.960
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 561.082 561.082 369.509 369.509
Teminat Mektupları
123.606 123.606 78.114 78.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
123.606 123.606 78.114 78.114
Diğer Teminat Mektupları
0 0
Akreditifler
437.476 437.476 291.395 291.395
Diğer Akreditifler
437.476 437.476 291.395 291.395
TAAHHÜTLER
31.018 138 31.156 5.232 219 5.451
Cayılamaz Taahhütler
31.018 138 31.156 5.232 219 5.451
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
138 138 276 218 219 437
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 30.880 30.880 5.014 5.014
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 161.464 166.820 328.284
Alım Satım Amaçlı İşlemler
161.464 166.820 328.284
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
161.464 166.820 328.284
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
80.752 83.410 164.162
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
80.712 83.410 164.122
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
90.000 1.203.969 1.293.969 240.000 720.265 960.265
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
90.000 1.203.969 1.293.969 240.000 720.265 960.265
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
282.482 1.932.009 2.214.491 245.232 1.089.993 1.335.225
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
106.561 52.277
Alınan Faizler
186.758 125.563
Ödenen Faizler
-23.251 -18.723
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.127 11.947
Elde Edilen Diğer Kazançlar
89 140
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.113 -41.634
Ödenen Vergiler
-30.088 -22.652
Diğer
V-c -2.961 -2.364
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.570 77.820
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.241 87.774
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.250 -9.931
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
612 466
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c 3.949 -489
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
111.131 130.097
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.535 -1.340
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.611 -1.370
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
76 30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.870 -41.863
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.100.310 2.651.331
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.084.768 -2.691.800
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.672 -1.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 2.099 1.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
125.565 88.838
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 850.434 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 975.999 931.267
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.694 58.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-40 173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40 173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50 216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 -43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.654 58.708
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
930.605 136.864 1.067.469 801.894 151.473 953.367
Nakit ve Nakit Benzerleri
930.605 131.098 1.061.703 801.894 151.472 953.366
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 905.505 119.589 1.025.094 801.867 134.516 936.383
Bankalar
I-ç 25.133 11.527 36.660 55 16.978 17.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-33 -18 -51 -28 -22 -50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 0 5.766 5.766 1 1
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.766 5.766 1 1
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
267.363 617.672 885.035 296.323 563.247 859.570
Krediler
I-f 267.365 620.502 887.867 297.414 566.535 863.949
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -2 -2.830 -2.832 -1.091 -3.288 -4.379
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.695 6.695 7.765 7.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.131 3.131 3.501 3.501
Diğer
3.131 3.131 3.501 3.501
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 3.052 3.052 1.543 1.543
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-n 2.478 6.412 8.890 1.946 7.456 9.402
VARLIKLAR TOPLAMI
1.213.324 760.948 1.974.272 1.112.972 722.176 1.835.148
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-a 21 1.952 1.973 40 1.321 1.361
ALINAN KREDİLER
II-c 735.599 735.599 6.002 712.851 718.853
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 5.728 5.728
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.728 5.728
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 5.672 5.672 7.373 7.373
KARŞILIKLAR
II-g 1.617 2.433 4.050 1.359 490 1.849
Çalışan Hakları Karşılığı
1.617 1.617 1.359 1.359
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
2.433 2.433 490 490
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 13.004 13.004 7.038 7.038
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.609 13.596 16.205 5.536 751 6.287
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.192.041 1.192.041 1.092.387 1.092.387
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850 683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-250 297.306 297.306
Yasal Yedekler
24.114 24.114 20.267 20.267
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
350.296 350.296 277.039 277.039
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
134.031 134.031 111.441 111.441
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.337 34.337 34.337 34.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
99.694 99.694 77.104 77.104
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.220.692 753.580 1.974.272 1.119.735 715.413 1.835.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 170.784 107.518 57.429 29.834
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 55.322 38.688 14.660 12.449
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
21 2
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 115.441 68.830 42.767 17.385
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0 0 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -2.285 -1.449 -801 -396
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 -32 -29
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -1.401 -564 -523 -124
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-852 -885 -249 -272
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
168.499 106.069 56.628 29.438
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.244 11.567 6.515 4.219
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.625 11.947 6.619 4.300
Gayri Nakdi Kredilerden
3.714 4.973 1.381 1.496
Diğer
IV-i 8.911 6.974 5.238 2.804
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-381 -380 -104 -81
Diğer
IV-i -381 -380 -104 -81
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -285 -17 -157 121
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 93 3 -8 1
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-378 -20 -149 120
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 5.789 3.505 521 2.608
FAALİYET BRÜT KÂRI
186.247 121.124 63.507 36.386
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -4.466 -889 -1.244 -1.850
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-13.922 -15.258 -4.671 -4.546
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -35.339 -29.846 -11.719 -11.383
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
132.520 75.131 45.873 18.607
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 132.520 75.131 45.873 18.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -32.826 -16.596 -11.528 -4.119
Cari Vergi Karşılığı
-34.325 -16.467 -11.613 -3.240
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-129 -879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.499 85
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
99.694 58.535 34.345 14.488
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 99.694 58.535 34.345 14.488
Grubun Karı (Zararı)
99.694 58.535 34.345 14.488
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14578000 0,08560000 0,05022000 0,02119000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976278
BIST