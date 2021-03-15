RABOBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.03.2021 18:28
RABOBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2020
Açıklamalar
31.12.2020 Yıllık Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918262
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0335
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,52
|Açılış
|: 419,88
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5597
|7,5631
|% -0,05
|
|Euro
|9,0136
|9,0211
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,4579
|10,5104
|% -0,48
|
|Frank
|8,1085
|8,1573
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0097
|2,0198
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,98
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|68,13
|68,13
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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