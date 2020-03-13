RABOBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









RABOBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2019Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2020Karar Sayısı2020/17SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2019 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828933BIST