***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2020 09:18
***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.BE (Kaydi Pay, Miktar: 23.791,316 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi : 15.09.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875037
BIST
10:351.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:357,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:358,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:35472,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:35
|CRFSA
|12,32
|2.586.596
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|827.662
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|39.657.339
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,03
|13.034.399
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,12
|323.316.309
|% -0,95
|
|SISE
|6,40
|190.914.250
|% -0,47
|
|VAKKO
|6,55
|76.309.265
|% 5,82
|
|PETKM
|4,32
|66.372.589
|% 0,47
|
|BIMAS
|71,50
|63.073.682
|% 1,71
|
|KRDMD
|3,12
|323.316.309
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,07
|49.549.953
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,47
|61.366.481
|% 1,38
|
|SISE
|6,40
|190.914.250
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,86
|53.123.118
|% 1,64
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4932
|% 0,12
|
|Euro
|8,9001
|8,9046
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,5884
|9,6365
|% 0,05
|
|Frank
|8,2274
|8,2769
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,72
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,06
|
Seans Raporu
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