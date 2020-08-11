***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.08.2020 18:14
***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle RALYH payında 12/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, "kredili işlem yasağı", "brüt takas uygulaması" ile "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
RALYH payında tedbirin uygulanacağı son tarih 11/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868148
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0974
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5299
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0858
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
18:05454,00
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -24,45
|Açılış
|: 454,00
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|882.008
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2337
|7,2358
|% -1,39
|
|Euro
|8,5124
|8,5245
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,4502
|9,4976
|% -1,19
|
|Frank
|7,8811
|7,9285
|% -1,26
|
|Riyal
|1,9254
|1,9351
|% -1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-80,06
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-26,17
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,13
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
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Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem