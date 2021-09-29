***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.09.2021 19:16
***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH.E) payında 30/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965793
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9166
En Düşük
8,8287
18:0510,3417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0359
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4068
En Düşük
10,2934
18:05493,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 493,62
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9047
|8,9066
|% 0,41
|
|Euro
|10,3352
|10,3446
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8924
|11,9521
|% -0,61
|
|Frank
|9,4746
|9,5316
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,81
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,09
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