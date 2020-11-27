***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 11:08
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890262
BIST
13:531.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:537,8117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:539,3194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0686
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:53455,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,65
|Açılış
|: 455,40
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:53
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,38
|1.852.209.343
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,20
|1.304.047.756
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,22
|1.264.222.286
|% 6,73
|
|PETKM
|4,22
|1.083.109.468
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,50
|941.472.944
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,22
|1.264.222.286
|% 6,73
|
|PETKM
|4,22
|1.083.109.468
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.304.047.756
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|1.852.209.343
|% 0,43
|
|TSKB
|2,55
|422.296.594
|% -4,49
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8071
|7,8117
|% -0,76
|
|Euro
|9,3082
|9,3194
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,4152
|10,4674
|% -0,61
|
|Frank
|8,6063
|8,6581
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% -0,45
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-33,13
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-16,02
|
|Çeyrek
|729
|747
|-8,01
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|0,31
|