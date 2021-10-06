***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:39
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967313
BIST
12:131.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:138,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1310,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0418
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:13500,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 500,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,42
|13.631.194
|% 9,91
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,16
|8.995.251
|% 7,50
|
|SEYKM
|18,00
|10.769.690
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.106.973
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|16.827.014
|% -7,89
|
|RALYH
|4,20
|1.164.431
|% -6,87
|
|EREGL
|16,57
|898.548.551
|% 2,60
|
|GARAN
|9,17
|455.601.877
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,38
|455.500.323
|% 0,47
|
|PETKM
|6,34
|383.083.275
|% -4,80
|
|TUPRS
|119,20
|348.847.375
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,35
|201.370.840
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,38
|455.500.323
|% 0,47
|
|PETKM
|6,34
|383.083.275
|% -4,80
|
|EREGL
|16,57
|898.548.551
|% 2,60
|
|ODAS
|1,42
|75.158.900
|% -1,39
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9179
|8,9210
|% 0,59
|
|Euro
|10,2825
|10,3345
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0503
|12,1107
|% 0,06
|
|Frank
|9,5496
|9,6071
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,58
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|12,84
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|6,21
|
|Çeyrek
|801
|819
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
|