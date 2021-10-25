***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2021 10:29
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972126
BIST
10:421.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.471
10:429,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1578
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:4211,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1920
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:42563,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 10,30
|Açılış
|: 563,87
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:42
|DOBUR
|45,24
|2.749.558
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|61.755.377
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|77.625.434
|% 9,91
|
|HEDEF
|2,36
|936.927
|% 9,77
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,50
|272.181
|% -4,84
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,92
|28.521.192
|% -3,67
|
|GARAN
|8,99
|602.873.195
|% -1,43
|
|GUBRF
|63,15
|265.920.484
|% 7,40
|
|TUPRS
|141,00
|229.372.047
|% 1,29
|
|EREGL
|19,38
|215.073.548
|% 0,16
|
|FROTO
|191,40
|210.932.967
|% 2,35
|
|GARAN
|8,99
|602.873.195
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,56
|169.833.796
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,95
|80.711.301
|% -0,51
|
|ODAS
|1,41
|40.766.992
|% 0,71
|
|AKBNK
|5,41
|148.515.653
|% -0,73
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7558
|9,7604
|% 1,64
|
|Euro
|11,3765
|11,3844
|% 1,72
|
|Sterlin
|13,3970
|13,4642
|% 1,74
|
|Frank
|10,5916
|10,6554
|% 1,43
|
|Riyal
|2,5907
|2,6037
|% 1,49
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,34
|
|Altın Gr.
|563
|563
|9,91
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,16
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|0,71
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