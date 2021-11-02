***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 11:37
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973920
BIST
11:311.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:319,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0245
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:3111,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:31547,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,31
|Açılış
|: 547,53
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:29
|HEDEF
|3,77
|86.364.238
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,20
|9.264.448
|% 9,65
|
|ERBOS
|121,60
|108.800.213
|% 8,86
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|67.383.525
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,46
|144.716.890
|% -9,07
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,30
|48.569.678
|% -8,23
|
|MAKTK
|3,35
|11.572.568
|% -8,22
|
|AKFGY
|5,62
|18.960.775
|% -7,72
|
|GARAN
|10,29
|1.141.770.859
|% 1,58
|
|TSPOR
|5,74
|443.588.278
|% -3,69
|
|THYAO
|15,39
|421.822.466
|% 0,72
|
|SASA
|30,68
|291.271.688
|% 2,20
|
|SISE
|8,62
|278.702.174
|% 1,06
|
|GARAN
|10,29
|1.141.770.859
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,86
|275.914.119
|% 2,14
|
|TSPOR
|5,74
|443.588.278
|% -3,69
|
|GSRAY
|3,94
|243.373.738
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,05
|51.645.331
|% 1,94
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5126
|9,5151
|% -0,22
|
|Euro
|11,0390
|11,0435
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,9105
|12,9752
|% -0,63
|
|Frank
|10,3768
|10,4393
|% -0,66
|
|Riyal
|2,5216
|2,5342
|% -0,52
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,37
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,26
|