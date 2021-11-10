***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:03
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976761
BIST
10:481.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.623
En Düşük
1.614
10:489,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:4811,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0192
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:48573,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,53
|Açılış
|: 573,75
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:48
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|SOKM
|12,39
|74.522.726
|% 6,72
|
|DOAS
|36,40
|48.495.542
|% 6,00
|
|SARKY
|16,48
|17.439.972
|% -9,70
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,90
|3.218.669
|% -6,53
|
|BASGZ
|19,13
|95.943.083
|% -6,50
|
|EMKEL
|2,74
|10.858.842
|% -6,48
|
|PETKM
|7,23
|646.343.235
|% -0,41
|
|GARAN
|10,67
|580.639.826
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,09
|558.899.921
|% -1,46
|
|THYAO
|18,24
|375.851.079
|% 0,44
|
|SASA
|32,74
|235.526.470
|% 1,74
|
|TSPOR
|6,09
|558.899.921
|% -1,46
|
|PETKM
|7,23
|646.343.235
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,14
|177.605.835
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,10
|179.145.518
|% 0,32
|
|GARAN
|10,67
|580.639.826
|% 0,85
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7714
|9,7774
|% 0,46
|
|Euro
|11,3045
|11,3130
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,2005
|13,2667
|% 0,36
|
|Frank
|10,6546
|10,7188
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5979
|2,6109
|% 0,49
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,80
|
|Altın Gr.
|573
|573
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,45
|
Seans Raporu
10:48
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11:02ESEN
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11:00
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