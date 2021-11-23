***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:10
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979092
BIST
11:181.789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 33,80
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:1812,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 5,63%
|| 0,6426
|Açılış
|: 11,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,0718
En Düşük
11,3504
11:1813,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 5,96%
|| 0,7640
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
13,6045
En Düşük
12,7722
11:18692,42
En Yüksek
|Değişim
|: 4,54%
|| 30,08
|Açılış
|: 690,30
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:16
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.374.356
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|95.555.106
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.516.852
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.380.522
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,39
|412.109.522
|% -9,39
|
|KZBGY
|33,24
|11.769.806
|% -8,28
|
|GMTAS
|2,08
|1.988.847
|% -6,73
|
|ADESE
|1,00
|65.765.754
|% -6,54
|
|RALYH
|11,50
|35.456.759
|% -5,66
|
|SISE
|11,74
|999.034.929
|% 4,73
|
|KRDMD
|8,69
|862.639.590
|% 4,45
|
|EREGL
|23,02
|619.194.542
|% 6,77
|
|GARAN
|11,96
|553.596.271
|% 0,17
|
|TSPOR
|8,92
|439.469.280
|% -2,41
|
|KRDMD
|8,69
|862.639.590
|% 4,45
|
|SISE
|11,74
|999.034.929
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,54
|257.889.638
|% 0,00
|
|ADESE
|1,00
|65.765.754
|% -6,54
|
|ODAS
|1,64
|97.953.041
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9919
|12,0385
|% 5,54
|
|Euro
|13,5182
|13,5800
|% 5,91
|
|Sterlin
|15,9061
|15,9858
|% 4,44
|
|Frank
|12,7439
|12,8207
|% 4,65
|
|Riyal
|3,1676
|3,1835
|% 4,49
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,14
|
|Altın Gr.
|691
|691
|28,35
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,33
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|-0,53
|