***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2021 16:07
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987453
BIST
17:251.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:2513,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,3510
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:2515,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,4753
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:25796,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 27,92
|Açılış
|: 796,52
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.555.796
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.708.659
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.395.780
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.795.012
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.414.233
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,10
|56.684.257
|% -6,36
|
|IHAAS
|9,23
|45.620.583
|% -6,01
|
|VANGD
|4,55
|20.934.370
|% -4,81
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|EREGL
|28,50
|1.257.471.230
|% 0,49
|
|THYAO
|20,12
|1.122.804.473
|% -0,10
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|SASA
|53,55
|683.423.848
|% -1,65
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|389.832.591
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,17
|215.415.186
|% -0,91
|
|TSKB
|1,44
|132.320.889
|% 0,00
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5187
|13,5333
|% 2,66
|
|Euro
|15,3121
|15,4023
|% 3,18
|
|Sterlin
|18,2882
|18,3799
|% 3,30
|
|Frank
|14,8232
|14,9125
|% 3,43
|
|Riyal
|3,6061
|3,6241
|% 3,22
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|9,06
|
|Altın Gr.
|798
|798
|29,53
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,16
|0,39
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|-1,05
|