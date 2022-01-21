***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2022 16:59
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995650
BIST
17:152.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,90
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:1513,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0474
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:1515,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1021
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:15795,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,08
|Açılış
|: 795,06
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:15
|LINK
|33,44
|27.789.789
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.558
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.650
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|29.524.066
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.559.369
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.171.158
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,36
|2.601.377.795
|% -2,63
|
|KRDMD
|12,32
|2.553.475.646
|% -2,61
|
|SISE
|14,00
|1.477.590.587
|% 1,52
|
|GARAN
|11,94
|1.418.355.813
|% 0,00
|
|PETKM
|8,87
|1.282.778.893
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,07
|1.261.242.623
|% 1,24
|
|KRDMD
|12,32
|2.553.475.646
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,41
|448.056.773
|% 0,42
|
|PETKM
|8,87
|1.282.778.893
|% 0,11
|
|TSKB
|1,56
|218.156.061
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3997
|13,4241
|% 0,35
|
|Euro
|15,2236
|15,2461
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,1577
|18,2487
|% 0,28
|
|Frank
|14,6620
|14,7503
|% 1,12
|
|Riyal
|3,5679
|3,5858
|% 0,45
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-4,51
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,19
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|0,05
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|-0,52
|
Seans Raporu
17:15
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