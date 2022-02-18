***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:12
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002690
BIST
10:112.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,25
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.025
10:1113,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0421
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6350
En Düşük
13,5136
10:1115,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0402
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5024
En Düşük
15,3680
10:11827,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,35
|Açılış
|: 827,86
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|6.068.138
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|750.417
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,60
|2.223.754
|% -8,50
|
|INTEM
|72,50
|1.275.878
|% -8,17
|
|THYAO
|29,14
|199.538.163
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,70
|99.168.438
|% 1,65
|
|EREGL
|28,24
|73.997.096
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,03
|66.309.912
|% 1,00
|
|GARAN
|11,84
|49.310.707
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,03
|66.309.912
|% 1,00
|
|ITTFH
|1,19
|11.031.471
|% 0,00
|
|USAK
|1,66
|15.493.177
|% 7,10
|
|KRDMD
|11,70
|99.168.438
|% 1,65
|
|KARSN
|3,69
|29.472.740
|% 3,36
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6108
|13,6129
|% 0,23
|
|Euro
|15,4792
|15,4969
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4872
|18,5799
|% 0,26
|
|Frank
|14,7288
|14,8175
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6190
|3,6371
|% 0,29
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,60
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|0,05
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,34
|