***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 15:57
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024249
BIST
17:162.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,97
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:1614,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0352
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:1615,6351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1115
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6251
17:16900,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,03
|Açılış
|: 900,33
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:14
|UFUK
|25,96
|1.458.822
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.062.087
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.180.944
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.599.996
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|83.527.716
|% -9,56
|
|SILVR
|7,67
|39.470.114
|% -9,55
|
|SAFKR
|7,24
|69.039.260
|% -7,54
|
|THYAO
|39,74
|4.703.595.465
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,18
|2.582.396.758
|% 3,62
|
|EREGL
|34,00
|2.073.929.399
|% 2,78
|
|SISE
|17,76
|2.009.490.318
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,95
|1.545.694.251
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|1.053.094.879
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,95
|1.545.694.251
|% 0,20
|
|ODAS
|2,47
|666.439.299
|% 4,22
|
|KRDMD
|15,18
|2.582.396.758
|% 3,62
|
|AKBNK
|9,12
|1.364.560.041
|% 1,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8291
|14,8328
|% 0,23
|
|Euro
|15,6333
|15,6406
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,5458
|18,6388
|% -0,02
|
|Frank
|15,2560
|15,3479
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9427
|3,9624
|% 0,26
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,28
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,75
|