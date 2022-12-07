***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:08
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085095
BIST
10:025.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,19
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.008
En Düşük
4.989
10:0218,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:0219,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0348
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:021.062,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.062,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:00
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|7.198.946
|% 9,97
|
|ERCB
|122,90
|2.838.744
|% 9,93
|
|ALCAR
|726,70
|3.661.841
|% 9,86
|
|KSTUR
|382,00
|953.472
|% 9,77
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|ALFAS
|190,40
|16.311.187
|% -4,47
|
|EUREN
|16,00
|5.735.696
|% -4,45
|
|TBORG
|37,00
|430.236
|% -3,44
|
|SODSN
|37,00
|995.648
|% -2,58
|
|THYAO
|136,80
|9.349.278.315
|% 0,88
|
|EREGL
|42,64
|7.460.621.747
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,28
|4.255.227.323
|% 0,55
|
|ENKAI
|26,42
|3.955.710.658
|% -0,30
|
|BIMAS
|126,90
|1.742.626.929
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,28
|4.255.227.323
|% 0,55
|
|EREGL
|42,64
|7.460.621.747
|% 0,14
|
|HALKB
|10,30
|1.644.177.344
|% 1,18
|
|ENKAI
|26,42
|3.955.710.658
|% -0,30
|
|VAKBN
|9,78
|1.361.609.909
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6435
|% 0,05
|
|Euro
|19,4659
|19,4768
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,5211
|22,6341
|% -0,11
|
|Frank
|19,6875
|19,8061
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,83
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|0,14
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.145
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|0,25
|