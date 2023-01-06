***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 13:52
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095034
BIST
14:015.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 126,54
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:0118,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:0119,7294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0350
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:011.108,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.108,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:59
|HKTM
|61,65
|59.606.720
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.214.563
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.083.377
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,22
|163.274.331
|% -8,11
|
|MARTI
|5,08
|94.858.663
|% -7,30
|
|ADEL
|128,50
|81.044.771
|% -6,27
|
|THYAO
|140,40
|7.080.208.794
|% 3,85
|
|EREGL
|40,26
|5.652.967.841
|% 0,45
|
|ASELS
|61,75
|5.357.425.892
|% 4,84
|
|EKGYO
|9,06
|3.443.221.960
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,28
|2.937.080.646
|% 1,56
|
|EKGYO
|9,06
|3.443.221.960
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,76
|1.929.911.693
|% 2,67
|
|KRDMD
|18,28
|2.937.080.646
|% 1,56
|
|SKBNK
|2,85
|432.391.551
|% 4,40
|
|EREGL
|40,26
|5.652.967.841
|% 0,45
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7576
|18,7686
|% 0,02
|
|Euro
|19,7140
|19,7294
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,1912
|22,3025
|% -0,44
|
|Frank
|19,8906
|20,0105
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9781
|5,0030
|% 0,02
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.532
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,40
|