***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2023 12:59
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173752
BIST
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14:336.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 78,96
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3326,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1267
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3330,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2310
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:331.715,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.715,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:31
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.875.747
|% -9,96
|
|RALYH
|77,90
|119.356.291
|% -9,47
|
|MAALT
|580,10
|65.758.757
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.818.192.688
|% 1,25
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|KCHOL
|118,00
|2.553.637.345
|% 3,06
|
|SISE
|50,25
|2.435.527.218
|% 0,62
|
|ODAS
|9,49
|1.738.076.436
|% 6,51
|
|AKFYE
|14,86
|983.318.606
|% 5,54
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|FORMT
|2,82
|122.300.822
|% 1,81
|
|EUREN
|14,58
|582.714.628
|% -1,22
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9043
|26,9187
|% 0,50
|
|Euro
|30,1956
|30,2424
|% 0,78
|
|Sterlin
|34,6270
|34,8007
|% 0,22
|
|Frank
|31,2350
|31,4231
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1583
|7,1942
|% 0,50
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
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