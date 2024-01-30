***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.01.2024 15:02
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243576
BIST
'
16:118.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,56
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:1130,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:1132,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0455
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:111.985,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.985,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BYDNR
|32,78
|118.577.972
|% 10,00
|
|CATES
|88,00
|570.494.074
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.850.988
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.920.669
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|162.654.698
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|KRSTL
|10,76
|175.142.960
|% -4,86
|
|MERIT
|87,05
|49.484.721
|% -4,86
|
|THYAO
|272,00
|8.116.323.794
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|EREGL
|43,52
|2.633.289.287
|% -0,46
|
|TCELL
|68,95
|2.627.087.448
|% -0,51
|
|EKGYO
|10,08
|1.892.034.412
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|TSPOR
|1,56
|192.348.392
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|QUAGR
|4,05
|479.762.650
|% 0,25
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3517
|30,3605
|% 0,05
|
|Euro
|32,9295
|32,9452
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3316
|38,5238
|% -0,31
|
|Frank
|35,0130
|35,2239
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|922,25
|923,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,96
|972,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,21
|81,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,32
|2.033,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25ALCTL
Yüzde 4.45 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 189 adet işlem
-
16:24TUCLK
Yüzde 6.68 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 025 adet işlem
-
16:23EYGYO
Yüzde 4.59 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 569 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, OYAKC, HEKTS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 75 artarak (% 0.04 ) 7, 486