***RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 16:10
***RALYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RALYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kandemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035803
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0771
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
18:0518,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2045
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5983
En Düşük
18,3717
18:051.024,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.024,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,79
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1974
|17,2033
|% 0,45
|
|Euro
|18,5402
|18,5983
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,4735
|21,5812
|% 0,31
|
|Frank
|17,5156
|17,6212
|% 0,47
|
|Riyal
|4,5699
|4,5928
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,08
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,35
|