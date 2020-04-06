***RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.04.2020 16:39
***RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler RALYH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
RALYH 1 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E SIBEL ÇAGLAYAN 4.879,000
RALYH 2 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E ÇAGATAY ÖZKAN 164.810,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835300
BIST
17:3291.881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.328,68
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:326,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:327,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:32358,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 7,81
|Açılış
|: 358,38
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.994.853
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.847.777
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.942.173
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.855.452
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.636.733
|% -9,68
|
|RALYH
|7,23
|2.165.517
|% -9,62
|
|INFO
|5,80
|24.912.696
|% -9,23
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|622.552.764
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|550.574.919
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|550.145.873
|% 9,98
|
|PETKM
|3,46
|496.165.542
|% 1,47
|
|ASELS
|23,70
|398.279.366
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,07
|157.204.931
|% 7,00
|
|PETKM
|3,46
|496.165.542
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,87
|251.271.565
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|146.863.065
|% 3,82
|
|GSRAY
|2,20
|195.942.173
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2876
|8,3291
|% 0,60
|
|Frank
|6,8858
|6,9273
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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