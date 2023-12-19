***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz ÖngörülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.01.2024Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıRALYH, TRABISAS91B7 38,713Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 19.12.2023 tarihli kararı çerçevesindeŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 25.05.2023 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, 12.01.2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine 38,713 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227166BIST