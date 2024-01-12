***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecinin İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz ÖngörülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.01.2024Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıRALYH, TRABISAS91B7 38,713Para Birimi TRYEk Açıklamalar12.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini koyan pay sahibi olmadığı için ayrılma hakkı süreçi iptal olmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239044BIST