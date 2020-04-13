***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2020 12:05
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 tarih ve 10057 sayı
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837411
BIST
16:2297.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 641,77
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:226,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0952
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:227,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0944
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:22368,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,46
|Açılış
|: 368,96
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,44
|63.786.122
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.918.616
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|36.395.321
|% 9,98
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|36.002.470
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.762.528
|% -5,63
|
|THYAO
|10,26
|1.431.557.961
|% 4,69
|
|GARAN
|8,62
|837.750.528
|% -0,12
|
|PGSUS
|55,95
|763.506.531
|% 9,81
|
|ASELS
|25,12
|406.359.193
|% 0,08
|
|GSRAY
|2,65
|336.751.401
|% 4,33
|
|YKBNK
|2,05
|302.458.850
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|143.951.237
|% 9,57
|
|THYAO
|10,26
|1.431.557.961
|% 4,69
|
|GSRAY
|2,65
|336.751.401
|% 4,33
|
|ODAS
|1,49
|151.998.972
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4597
|8,5022
|% 1,73
|
|Frank
|6,9940
|7,0362
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8004
|1,8095
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|5,69
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.360
|2.415
|35,50
|
|Tam
|2.425
|2.485
|40,30
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|17,80
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,33
|31,33
|-0,15
|
Seans Raporu
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