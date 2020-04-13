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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2020 12:05
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 tarih ve 10057 sayı
Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim  A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837411


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DOKTA 24,86 2.796.124 % 10,00  
DOCO 420,50 14.918.616 % 9,99  
BANVT 18,40 36.395.321 % 9,98  
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Altın Gr. 368 369 5,42  
Cumhuriyet 2.360 2.415 35,50  
Tam 2.425 2.485 40,30  
Yarım 1.180 1.210 17,80  
Çeyrek 592 605 9,10  
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