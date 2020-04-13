***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2020Tescil Tarihi09.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2020 tarih ve 10057 sayıAçıklamalarŞirketimizin 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837411BIST