***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 15:07
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020034
BIST
17:302.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,63
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:3014,5974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:3015,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8805
En Düşük
15,7820
17:30928,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,26
|Açılış
|: 928,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.911
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.334.830
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.272.193
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.672.677
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.288.120
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.746.515
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|373.980.091
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,22
|274.366.115
|% -8,30
|
|THYAO
|37,18
|3.819.277.716
|% -0,16
|
|GARAN
|13,75
|3.323.266.642
|% 0,15
|
|SISE
|17,42
|3.061.771.588
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,13
|2.802.591.620
|% 1,35
|
|KOZAL
|167,50
|2.783.864.696
|% 5,55
|
|YKBNK
|5,13
|2.802.591.620
|% 1,35
|
|ODAS
|2,31
|1.029.266.300
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,73
|1.077.980.837
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,20
|804.053.561
|% 8,91
|
|GARAN
|13,75
|3.323.266.642
|% 0,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5917
|14,5974
|% -0,01
|
|Euro
|15,8363
|15,8572
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9463
|19,0413
|% 0,23
|
|Frank
|15,5629
|15,6567
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8812
|3,9007
|% 0,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,13
|
|Altın Gr.
|928
|929
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,76
|