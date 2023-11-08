***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2023 tarihli kararı ile uygun görüş verilmiş olup, Esas Sözleşme tadil taslağı ekte arz edilmektedir.II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/7 maddesi uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin,ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemlerden yarar sağlayacak olan Rıza KANDEMİR ve Ahmet ZORLU tarafından ödeneceği taahhüt edilmiştir. Ayrılma hakkı fiyatının aracı kurum vasıtasıyla 38,7130 TL fiyattan kullandırılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215856BIST