***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.11.2023 18:10
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7'nci maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2023 tarihli kararı ile uygun görüş verilmiş olup, Esas Sözleşme tadil taslağı ekte arz edilmektedir.
II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/7 maddesi uyarınca, ayrılma hakkı bedelinin,ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemlerden yarar sağlayacak olan Rıza KANDEMİR ve Ahmet ZORLU tarafından ödeneceği taahhüt edilmiştir. Ayrılma hakkı fiyatının aracı kurum vasıtasıyla 38,7130 TL fiyattan kullandırılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215856
BIST
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18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
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|Açılış
|: 28,5650
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|Açılış
|: 1.788,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
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1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4843
|28,4916
|% 0,00
|
|Euro
|30,5306
|30,5470
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,9377
|35,1129
|% 0,04
|
|Frank
|31,5531
|31,7432
|% 0,13
|
|Riyal
|7,5725
|7,6104
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|871,85
|872,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,37
|1.059,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,76
|1.952,11
|% 0,66
|