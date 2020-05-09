***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2019Açıklamalar08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen sermaye tadil metnindeki 21.000.000 pay adedi sehven yazıyla İkimilyaryüzmilyon olarak yazılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/10/2019 16/10/2019 9931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843848BIST