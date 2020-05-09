***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
09.05.2020 19:09
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2019
Açıklamalar
08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen sermaye tadil metnindeki 21.000.000 pay adedi sehven yazıyla İkimilyaryüzmilyon olarak yazılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/10/2019 16/10/2019 9931
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843848
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1724
En Düşük
7,0621
18:057,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8022
En Düşük
7,6416
18:05388,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,22
|Açılış
|: 388,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7657
|8,8097
|% -0,08
|
|Frank
|7,2697
|7,3134
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-15,64
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.540
|-29,30
|
|Tam
|2.555
|2.606
|-30,00
|
|Yarım
|1.247
|1.274
|-14,70
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|1,49
|
Seans Raporu
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