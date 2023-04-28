***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2023 14:45
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Açıklamalar
Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. ve 32. 18/04/2023 19/04/2023 10815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142779
BIST
16:184.712
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -78,13
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1819,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1821,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0280
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:181.242,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GOODY
|13,98
|15.264.035
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|19.333.558
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.817
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.731.856
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|70.528.354
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,30
|200.500.409
|% -9,66
|
|IMASM
|27,94
|596.692.547
|% -8,15
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|CVKMD
|187,00
|2.283.365.087
|% 0,81
|
|THYAO
|130,10
|1.748.646.628
|% -0,54
|
|KOPOL
|51,05
|1.683.472.553
|% -0,58
|
|KONTR
|135,20
|1.281.538.403
|% -6,24
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|EKGYO
|6,13
|531.741.321
|% -1,29
|
|YKBNK
|9,67
|670.225.222
|% -2,72
|
|KOZAL
|19,06
|1.188.370.119
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,52
|1.018.939.913
|% -2,82
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4367
|19,4612
|% 0,19
|
|Euro
|21,4156
|21,4316
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2571
|24,3788
|% 0,13
|
|Frank
|21,6963
|21,8270
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.090
|9.311
|29,00
|
|Yarım
|4.437
|4.560
|22,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.287
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|
Seans Raporu
16:18
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