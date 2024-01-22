***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
22.01.2024 12:02
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Açıklamalar
Esas sözleşmenin son
hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. ve 7. 18/01/2024 18/01/2024 11003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241875
BIST
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12:588.055
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 58,13
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.058
12:5830,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
12:5832,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:581.965,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.965,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2381
|30,2423
|% 0,14
|
|Euro
|32,9659
|32,9818
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3060
|38,4981
|% 0,15
|
|Frank
|34,7139
|34,9230
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0382
|8,0785
|% 0,13
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|896,64
|896,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,33
|925,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,60
|2.021,92
|% 0,66
|