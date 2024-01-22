***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023AçıklamalarEsas sözleşmenin sonhali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6. ve 7. 18/01/2024 18/01/2024 11003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241875BIST