***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/06/2022Karar Sayısı15SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2022 1. Çeyrek Sorumluluk Beyanı Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034726BIST