***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 60.974.874 1.959.607 40.405.615 1.136.906Satışların Maliyeti25 -56.098.091 -1.780.760 -36.980.137 -1.063.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.876.783 178.847 3.425.478 73.556Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)4.876.783 178.847 3.425.478 73.556Genel Yönetim Giderleri26 -627.396 -1.029.912 -294.510 -456.340Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 1.517.290 186.895 427.780 157.017Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.296.739 -410.267 -600.143 -350.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.469.938 -1.074.437 2.958.605 -576.342Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.469.938 -1.074.437 2.958.605 -576.342Finansman Gelirleri30 1.166.679 989.292 756.344 512.808Finansman Giderleri30 -395.629 -186.117 -290.867 -121.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.240.988 -271.262 3.424.082 -185.235Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.184.834 408.460 -278.829 506.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -120.269 0 -120.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -1.064.565 408.460 -158.560 506.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.154 137.198 3.145.253 321.186DÖNEM KARI (ZARARI)4.056.154 137.198 3.145.253 321.186Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları4.056.154 137.198 3.145.253 321.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.809.745 -1.485.959Dönem Karı (Zararı)4.056.154 137.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 4.056.154 137.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.915.041 -665.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 183.582 184.228Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler206.989 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 145.785 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 61.204 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.680.539 74.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 22.004 76.196Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.642.347 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-60.196 -1.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.576.900 -444.919Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -1.136.319 -474.489Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 66.060 7.042Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -674.503 22.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 167.862 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -22.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 902.670 -408.388Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler49.157 -47.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.668.632 -958.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.327.245 9.238.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -4.189.395 8.456.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.137.850 781.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.140.327 -12.260.864İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 5.028.989 -10.604.470İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.888.662 -1.656.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-7.452.419 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -7.452.419 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -757.821 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -5.072.967 992.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.245.719 -1.617.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 254.226 59.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 21.991.493 -1.676.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 165.151 -7.372Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.200.813 276.808İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -286.412 247.878İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.487.225 28.930Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 0 11.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.472.926 2.407.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.472.926 2.405.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 0 2.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.809.745 -1.485.959YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-231.764 43.319Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.569Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-231.764 -1.250Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -231.764 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -1.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.199.772 1.479.832Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.199.772 1.479.832Kredilerden Nakit Girişleri19 2.199.772 1.479.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.777.753 37.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.777.753 37.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 698.447 29.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.476.200 66.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.476.868 698.447Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar12.863.351 4.849.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 6.301.548 2.113.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.561.803 2.735.808Diğer Alacaklar11.455.591 13.484.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 8.575.207 12.467.877İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.880.384 1.016.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10.336.944 242.178Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 10.336.944 242.178Stoklar9 1.141.300 383.479Peşin Ödenmiş Giderler6.931.048 1.891.846İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.931.048 1.891.846Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 4.223 46.995Diğer Dönen Varlıklar12 395.208 81.045ARA TOPLAM52.604.533 21.678.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.604.533 21.678.238DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar32.390 7.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 32.390 7.494Maddi Duran Varlıklar16 4.294.231 4.240.843Arazi ve Arsalar16 1.971.000 1.971.000Tesis, Makine ve Cihazlar16 2.079.845 2.246.629Taşıtlar16 217.750Mobilya ve Demirbaşlar16 25.636 23.214Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.130 48.336Diğer Haklar18 36.194 38.643Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 6.936 9.693Peşin Ödenmiş Giderler1.050.757 1.018.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 1.018.000 1.018.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 32.757 0Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.081.131 891.159Diğer Duran Varlıklar12 1.201.215 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.702.854 6.205.832TOPLAM VARLIKLAR60.307.387 27.884.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.912.310 803.852İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.912.310 803.852Banka Kredileri19 1.912.310 803.852Ticari Borçlar24.184.245 2.613.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 254.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.930.019 2.613.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 338.303 173.152Diğer Borçlar4.624.027 1.423.214İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 122.548 408.960İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.501.479 1.014.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 120.269 281.240Kısa Vadeli Karşılıklar84.822 88.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 13.222 17.397Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 71.600 71.600ARA TOPLAM31.263.976 5.383.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.263.976 5.383.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.976.091 818.717İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.976.091 818.717Banka Kredileri19 1.976.091 818.717Uzun Vadeli Karşılıklar78.987 49.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 78.987 49.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.388.776 135.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.443.854 1.003.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.707.830 6.386.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.599.557 21.497.174Ödenmiş Sermaye23 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -289.643 -289.643Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 316.702 316.702Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.383.870 -2.383.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.155.366 -1.152.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.155.366 -1.152.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.155.366 -1.152.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 0 -49.505Diğer Kazançlar (Kayıplar)23 0 -49.505Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 69.852 69.852Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -37.587.005 -37.864.614Net Dönem Karı veya Zararı23 4.056.154 277.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.599.557 21.497.174TOPLAM KAYNAKLAR60.307.387 27.884.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.604.194 -2.604.194 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)277.609 224.771 224.771Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler277.609 -277.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.229 4.056.154 4.102.383Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.155.366 69.852 -37.587.005 4.056.154 25.599.557 25.599.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.056.154 137.198 3.145.253 321.186DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.305 -47.181 -1.693 -215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -4.200 334 -1.693 -185Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.505 -47.515 0 -30Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi23 49.505 -47.515 0 -30Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar924 -73 372 41Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler924 -73 372 41Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri924 -73 372 41DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.229 -47.254 -1.321 -174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.102.383 89.944 3.143.932 321.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 4.102.383 89.944 3.143.932 321.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869856BIST