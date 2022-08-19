***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 185.925.937 76.237.585 96.759.019 50.832.196Satışların Maliyeti25 -83.310.889 -69.513.535 -42.438.460 -44.424.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.615.048 6.724.050 54.320.559 6.408.005BRÜT KAR (ZARAR)102.615.048 6.724.050 54.320.559 6.408.005Genel Yönetim Giderleri26 -3.014.585 -1.865.674 -1.237.714 -1.018.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 8.237.532 5.544.523 1.172.499 2.735.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -7.515.257 -4.006.797 -1.249.678 -1.948.317ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.322.738 6.396.102 53.005.666 6.177.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 2.291.316 304.699 369.654 111.300Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -1.559.875 -7.096 -1.420.676 -7.096FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.054.179 6.693.705 51.954.644 6.281.552Finansman Gelirleri30 388.940 133.017 236.698 46.328Finansman Giderleri30 -4.651.158 -1.053.795 -2.822.004 -700.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.791.961 5.772.927 49.369.338 5.627.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.611.651 -1.266.406 -10.605.567 -1.312.276Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -64.198 -751.363 -64.198 75.095Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -20.547.453 -515.043 -10.541.369 -1.387.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875DÖNEM KARI (ZARARI)76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.385.095 -12.642.299Dönem Karı (Zararı)76.180.310 4.506.521Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 76.180.310 4.506.521Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler167.181.235 112.991.845Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 967.057 749.124Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler258.285 1.847.158Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.169.868 1.420.813Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -202.869 60.031Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 222.952 -140.765Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -931.666 507.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.598.278 113.373.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -4.643.409 102.648Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 8.666 96.252Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 145.236.727 113.056.193Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -3.706 118.256Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.947.919 -2.137.928Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -888 -1.126Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 594.063 -14.840Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 328.156 -2.181.908Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 2.026.588 59.946Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.648.167 136.031Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 2.648.167 136.031Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler31 19.760.641 530.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 888 -1.506.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-244.465.804 -129.988.667Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -2.091.124 -154.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.963.308 -950.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -24.715.482 765.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 752.174 -1.716.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.357.896 14.554.619İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -7.030.010 12.393.004İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.327.886 2.161.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-159.888.017 -144.575.464Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -159.888.017 -144.575.464Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -15.182.492 -908.055Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -7.866.112 -16.392.256Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.580.073 20.316.871İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 29.779.030 -13.918.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -61.359.103 34.235.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.203.219 25.211Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.025.015 -2.493.374İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 4.205.850 -844.221İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 819.165 -1.649.153Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -738.551 4.964.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.973.535 -4.374.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 2.741.549 -2.847.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -768.014 -1.527.458Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.104.259 -12.490.301Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -280.836 -151.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-436.579 1.533.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 106.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 106.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-436.579 -142.902Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -424.554 -142.902Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -12.025 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 1.570.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.004.664 429.366İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-138.419 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23 -138.419 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.999.364 414.526Kredilerden Nakit Girişleri19 5.999.364 414.526Ödenen Faiz19 -4.639.981 0Alınan Faiz30 388.940 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -605.240 14.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-817.010 -10.679.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-817.010 -10.679.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.934.476 11.835.076DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.117.466 1.155.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.117.466 4.934.476Finansal Yatırımlar1.459.078 2.052.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.459.078 2.052.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.459.078 2.052.747Ticari Alacaklar71.321.160 48.296.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 65.412.612 40.697.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.908.548 7.599.702Diğer Alacaklar22.646.534 11.300.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 10.964.353 3.934.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.682.181 7.365.891Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar133.616.744 118.965.454Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 133.616.744 118.965.454Stoklar9 646.695 736.632Peşin Ödenmiş Giderler27.931.190 20.526.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 27.931.190 20.526.429Diğer Dönen Varlıklar1.239.631 8.092.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.239.631 8.092.456ARA TOPLAM262.978.498 214.905.260TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR262.978.498 214.905.260DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.692.262 2.637.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.692.262 2.637.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 4.692.262 2.637.764İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 40.000 40.000Diğer Alacaklar159.128 180.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 159.128 180.336Stoklar9 15.475.298 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 46.951.819 46.951.819Maddi Duran Varlıklar16.748.175 17.285.992Arazi ve Arsalar16 5.026.113 5.026.113Binalar16 968.256 977.452Tesis, Makine ve Cihazlar16 8.961.019 9.631.857Taşıtlar16 1.530.808 1.361.910Mobilya ve Demirbaşlar16 261.979 288.660Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.340 35.002Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 42.340 35.002Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.812.504 3.015.759Diğer Duran Varlıklar12.812.533 7.882.565İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 12.812.533 7.882.565TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.734.059 78.029.237TOPLAM VARLIKLAR361.712.557 292.934.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.755.895 23.593.968İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.755.895 23.593.968Banka Kredileri19 26.121.599 23.065.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 634.296 528.698Ticari Borçlar92.231.387 121.216.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 40.132.582 10.353.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 52.098.805 110.862.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.010.627 807.408Diğer Borçlar21.208.544 16.183.529İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 17.650.660 13.444.810İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.557.884 2.738.719Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.513 812.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 73.513 812.064Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 57.712 338.549Kısa Vadeli Karşılıklar597.713 585.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 44.942 40.989Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 552.771 544.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.512.669 2.501.146İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.512.669 2.501.146ARA TOPLAM145.448.060 166.038.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.448.060 166.038.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.287.401 3.101.122İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.287.401 3.101.122Banka Kredileri19 1.287.401 3.101.122Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar542.021 3.301.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 542.021 3.301.680Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 34.982.697 16.425.311Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler152.556 1.200.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 152.556 1.200.159TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.964.675 24.028.272TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.412.735 190.066.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar179.299.822 102.868.184Ödenmiş Sermaye23 63.000.000 63.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -592.091 -453.672Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 426.377 426.377Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -16.610.148 -16.610.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.708.655 23.373.406Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.708.655 23.373.406Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 21.516.820 21.293.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -2.034.443 -146.740Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.226.278 2.226.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.482.354 -572.144Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.482.354 -572.144Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 1.482.354 -572.144Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.852 69.852Yasal Yedekler23 69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -7.938.220 -36.508.128Net Dönem Karı veya Zararı23 76.180.310 28.569.908Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR179.299.822 102.868.184TOPLAM KAYNAKLAR361.712.557 292.934.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506Transferler23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -18.117 -4.734 4.483.670 4.483.670 0 4.483.670Dönem Karı (Zararı)23 4.506.521 4.506.521 0 4.506.521Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -18.117 -4.734 -22.851 -22.851 0 -22.851Dönem Sonu Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -128.156 22.381.216 69.852 -36.508.128 4.506.521 78.118.176 0 78.118.176Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 23.520.146 -572.144 69.852 -36.508.128 28.569.908 78.118.176 0 78.118.176Transferler23 28.569.908 28.569.908 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.887.703 222.952 2.054.498 76.570.057 76.570.057 0 76.570.057Dönem Karı (Zararı)23 76.180.310 76.180.310 0 76.180.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.887.703 222.952 2.054.498 389.747 389.747 0 389.747Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-138.419Dönem Sonu Bakiyeler23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -2.034.443 23.743.098 1.482.354 69.852 -7.938.220 76.180.310 179.299.822 0 179.299.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.233.653 -158.882 159.833 6.666Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 431.098 -140.765 831.506 -140.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -2.451.563 -24.189 -872.303 146.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler786.812 6.072 200.630 1.012Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 786.812 6.072 200.630 1.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.054.498 136.031 1.573.971 1.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.054.498 136.031 1.573.971 1.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 2.054.498 136.031 1.573.971 1.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 820.845 -22.851 1.733.804 8.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 77.001.155 4.483.670 40.497.575 4.323.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.001.155 4.483.670 40.497.575 4.323.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057171BIST