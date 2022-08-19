***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:10
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 185.925.937 76.237.585 96.759.019 50.832.196
Satışların Maliyeti
25 -83.310.889 -69.513.535 -42.438.460 -44.424.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.615.048 6.724.050 54.320.559 6.408.005
BRÜT KAR (ZARAR)
102.615.048 6.724.050 54.320.559 6.408.005
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.014.585 -1.865.674 -1.237.714 -1.018.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 8.237.532 5.544.523 1.172.499 2.735.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -7.515.257 -4.006.797 -1.249.678 -1.948.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.322.738 6.396.102 53.005.666 6.177.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.291.316 304.699 369.654 111.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.559.875 -7.096 -1.420.676 -7.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.054.179 6.693.705 51.954.644 6.281.552
Finansman Gelirleri
30 388.940 133.017 236.698 46.328
Finansman Giderleri
30 -4.651.158 -1.053.795 -2.822.004 -700.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.791.961 5.772.927 49.369.338 5.627.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.611.651 -1.266.406 -10.605.567 -1.312.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -64.198 -751.363 -64.198 75.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -20.547.453 -515.043 -10.541.369 -1.387.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.385.095 -12.642.299
Dönem Karı (Zararı)
76.180.310 4.506.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 76.180.310 4.506.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.181.235 112.991.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 967.057 749.124
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
258.285 1.847.158
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.169.868 1.420.813
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -202.869 60.031
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 222.952 -140.765
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -931.666 507.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.598.278 113.373.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.643.409 102.648
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.666 96.252
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 145.236.727 113.056.193
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.706 118.256
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.947.919 -2.137.928
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -888 -1.126
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 594.063 -14.840
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 328.156 -2.181.908
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 2.026.588 59.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.648.167 136.031
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 2.648.167 136.031
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
31 19.760.641 530.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 888 -1.506.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-244.465.804 -129.988.667
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.091.124 -154.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.963.308 -950.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -24.715.482 765.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 752.174 -1.716.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.357.896 14.554.619
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -7.030.010 12.393.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.327.886 2.161.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-159.888.017 -144.575.464
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -159.888.017 -144.575.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -15.182.492 -908.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.866.112 -16.392.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.580.073 20.316.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 29.779.030 -13.918.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -61.359.103 34.235.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.203.219 25.211
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.025.015 -2.493.374
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 4.205.850 -844.221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 819.165 -1.649.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -738.551 4.964.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.973.535 -4.374.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 2.741.549 -2.847.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -768.014 -1.527.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.104.259 -12.490.301
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -280.836 -151.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-436.579 1.533.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 106.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 106.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-436.579 -142.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -424.554 -142.902
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -12.025 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.570.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.004.664 429.366
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-138.419 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -138.419 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.999.364 414.526
Kredilerden Nakit Girişleri
19 5.999.364 414.526
Ödenen Faiz
19 -4.639.981 0
Alınan Faiz
30 388.940 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -605.240 14.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.010 -10.679.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.010 -10.679.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.117.466 1.155.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.117.466 4.934.476
Finansal Yatırımlar
1.459.078 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.459.078 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.459.078 2.052.747
Ticari Alacaklar
71.321.160 48.296.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 65.412.612 40.697.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.908.548 7.599.702
Diğer Alacaklar
22.646.534 11.300.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 10.964.353 3.934.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.682.181 7.365.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
133.616.744 118.965.454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 133.616.744 118.965.454
Stoklar
9 646.695 736.632
Peşin Ödenmiş Giderler
27.931.190 20.526.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 27.931.190 20.526.429
Diğer Dönen Varlıklar
1.239.631 8.092.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.239.631 8.092.456
ARA TOPLAM
262.978.498 214.905.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.978.498 214.905.260
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.692.262 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.692.262 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.692.262 2.637.764
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 40.000 40.000
Diğer Alacaklar
159.128 180.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 159.128 180.336
Stoklar
9 15.475.298 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 46.951.819 46.951.819
Maddi Duran Varlıklar
16.748.175 17.285.992
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 968.256 977.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 8.961.019 9.631.857
Taşıtlar
16 1.530.808 1.361.910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 261.979 288.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.340 35.002
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 42.340 35.002
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.812.504 3.015.759
Diğer Duran Varlıklar
12.812.533 7.882.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 12.812.533 7.882.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.734.059 78.029.237
TOPLAM VARLIKLAR
361.712.557 292.934.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.755.895 23.593.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.755.895 23.593.968
Banka Kredileri
19 26.121.599 23.065.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 634.296 528.698
Ticari Borçlar
92.231.387 121.216.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 40.132.582 10.353.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.098.805 110.862.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.010.627 807.408
Diğer Borçlar
21.208.544 16.183.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 17.650.660 13.444.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.557.884 2.738.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.513 812.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 73.513 812.064
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 57.712 338.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
597.713 585.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 44.942 40.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 552.771 544.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.512.669 2.501.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.512.669 2.501.146
ARA TOPLAM
145.448.060 166.038.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.448.060 166.038.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.287.401 3.101.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.287.401 3.101.122
Banka Kredileri
19 1.287.401 3.101.122
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
542.021 3.301.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 542.021 3.301.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 34.982.697 16.425.311
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
152.556 1.200.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152.556 1.200.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.964.675 24.028.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.412.735 190.066.313
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.299.822 102.868.184
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -592.091 -453.672
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.708.655 23.373.406
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.708.655 23.373.406
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 21.516.820 21.293.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.034.443 -146.740
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.482.354 -572.144
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.482.354 -572.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 1.482.354 -572.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -7.938.220 -36.508.128
Net Dönem Karı veya Zararı
23 76.180.310 28.569.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.299.822 102.868.184
TOPLAM KAYNAKLAR
361.712.557 292.934.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -18.117 -4.734 4.483.670 4.483.670 0 4.483.670
Dönem Karı (Zararı)
23 4.506.521 4.506.521 0 4.506.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -18.117 -4.734 -22.851 -22.851 0 -22.851
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -128.156 22.381.216 69.852 -36.508.128 4.506.521 78.118.176 0 78.118.176
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 23.520.146 -572.144 69.852 -36.508.128 28.569.908 78.118.176 0 78.118.176
Transferler
23 28.569.908 28.569.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.887.703 222.952 2.054.498 76.570.057 76.570.057 0 76.570.057
Dönem Karı (Zararı)
23 76.180.310 76.180.310 0 76.180.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.887.703 222.952 2.054.498 389.747 389.747 0 389.747
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-138.419
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -2.034.443 23.743.098 1.482.354 69.852 -7.938.220 76.180.310 179.299.822 0 179.299.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 76.180.310 4.506.521 38.763.771 4.314.875
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.233.653 -158.882 159.833 6.666
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 431.098 -140.765 831.506 -140.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.451.563 -24.189 -872.303 146.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
786.812 6.072 200.630 1.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 786.812 6.072 200.630 1.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.054.498 136.031 1.573.971 1.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.054.498 136.031 1.573.971 1.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 2.054.498 136.031 1.573.971 1.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 820.845 -22.851 1.733.804 8.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 77.001.155 4.483.670 40.497.575 4.323.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.001.155 4.483.670 40.497.575 4.323.006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057171
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