***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
02.07.2020 12:48
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
İlişkili taraf şirketlerinin satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiye farkının "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılarak tekrar yayımlanması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olmayacaktır
Açıklamalar
Şirketimizin 2018 yılı Haziran ayında ilişkili taraf şirketleri olan Hera Teknik Yapı A.Ş. ile Trio Teknik Yapı A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 14.500.000 TL'ye satın alımından kaynaklanan 2.383.870 TL'lik şerefiyenin "Konsolidasyon Negatif Şerefiyesi" tanımı yerine "Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi" olarak tekrar sınıflandırılması ve bazı dipnot değişikliklerinin yapılması sebebiyle 31.12.2019 dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden düzenlenerek ilgili finansal tablo ve dipnotlarında düzeltme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854013
BIST
14:59116.734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.419,13
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:596,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:597,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.776.377
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.324.245
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.968.514
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.070.067
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.649.432
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|3.628.498
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,62
|12.340.939
|% -3,26
|
|GARAN
|8,36
|863.899.491
|% 0,72
|
|SISE
|5,91
|620.003.604
|% 6,10
|
|THYAO
|12,27
|587.362.849
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|561.104.481
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|236.052.491
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,77
|325.002.950
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|550.303.399
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.504.145
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5521
|8,5950
|% 0,41
|
|Frank
|7,2344
|7,2780
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|0,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|4,10
|
|Tam
|2.605
|2.617
|4,10
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|2,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|