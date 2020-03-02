***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres 100.Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi3 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,6 - TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,7 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 ve takip eden yıllara ilişkin ‘'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,11 - Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - Dilekler, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 2 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında 2019 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplatısı'nın 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No: 11 Balgat /ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823339BIST