Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2024 16:08
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12.01.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.12.2023
Genel Kurul Tarihi 12.01.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT Hotel 100. Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 25.05.2023 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine 38,713 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemden yarar sağlayacak olan ortaklar olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından karşılanmasına hakkında pay sahiplerini bilgi verilmesi
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onayına sunulması,
6 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 12.01.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 1. Sayfa.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 12.01.2024 TUTANAK.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239043


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:478.057
Değişim :  2,03% |  160,62
Açılış :  7.854  
Önceki Kapanış :  7.896  
En Düşük
7.775 En Yüksek
8.072
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZSUB 27,50 61.355.724 % 10,00  
CIMSA 31,94 710.970.817 % 9,99  
DOGUB 20,30 138.513.999 % 9,97  
ETILR 14,01 35.891.843 % 9,97  
CATES 55,75 666.619.373 % 9,96  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Dolar 30,0883 30,0968 % 0,36  
Euro 32,9723 32,9805 % -0,15  
Sterlin 38,2651 38,4570 % 0,30  
Frank 35,1671 35,3790 % 0,35  
Riyal 7,9987 8,0388 % 0,31  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,28 23,31 % 0,66  
Platin 928,38 929,60 % 0,66  
Paladyum 990,74 994,28 % 0,66  
Brent Pet. 79,54 79,54 % 0,66  
Altın Ons 2.053,08 2.053,40 % 0,66  
Seans Raporu 16:47
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru