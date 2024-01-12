***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.01.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.12.2023Genel Kurul Tarihi 12.01.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2024Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres POINT Hotel 100. Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 25.05.2023 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine 38,713 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemden yarar sağlayacak olan ortaklar olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından karşılanmasına hakkında pay sahiplerini bilgi verilmesi5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onayına sunulması,6 - Dilek ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 12.01.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 1. Sayfa.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 12.01.2024 TUTANAK.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239043BIST