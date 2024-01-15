***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.01.2024 11:26
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecin Hakında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
12.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini koyan pay sahibi olmadığı için ayrılma hakkı süreçi iptal olmuştur.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239750
BIST
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14:128.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,70
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1230,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1232,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0261
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:121.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.748.645
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.204.449
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.499.374
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.677.229
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.819.207
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.033.554
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,57
|32.655.782
|% -4,40
|
|SELGD
|21,70
|3.395.577
|% -4,32
|
|THYAO
|250,50
|4.314.798.283
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,30
|3.516.479.711
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.460.858.423
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|267.088.722
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.370.052.347
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|BEGYO
|4,30
|313.228.228
|% -2,49
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0956
|30,1035
|% 0,02
|
|Euro
|32,9696
|32,9787
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1956
|38,3871
|% -0,13
|
|Frank
|35,1172
|35,3288
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0015
|8,0416
|% -0,01
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,92
|919,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,67
|2.052,93
|% 0,66
|