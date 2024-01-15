***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecin HakındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni12.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini koyan pay sahibi olmadığı için ayrılma hakkı süreçi iptal olmuştur.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239750BIST