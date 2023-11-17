***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, 500.000.00 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere 11.01.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 10.11.2023 tarih ve 69/1513 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218688BIST