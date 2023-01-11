***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2023 17:21
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 750.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2023 (bugün) tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100432
BIST
17:144.763
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -225,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.761
17:1418,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1420,2231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0614
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:141.133,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:12
|SDTTR
|56,65
|7.077.738
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|THYAO
|128,60
|7.771.025.588
|% -1,98
|
|EREGL
|37,62
|5.727.815.189
|% -0,63
|
|ASELS
|54,25
|5.222.221.001
|% -6,71
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|TUPRS
|479,70
|4.114.824.260
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,28
|3.087.590.000
|% -2,59
|
|YKBNK
|8,87
|3.150.388.314
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,60
|564.866.083
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.337.893
|% -9,91
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7742
|18,7804
|% 0,04
|
|Euro
|20,1932
|20,2072
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6600
|22,7737
|% -0,37
|
|Frank
|20,1406
|20,2619
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,20
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.673
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.727
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|1,64
|