Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.01.2023 17:21
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 750.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2023 (bugün) tarihinde başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100432


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:144.763
Değişim :  -4,51% |  -225,06
Açılış :  5.006  
Önceki Kapanış :  4.988  
En Yüksek
5.091 En Düşük
4.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 56,65 7.077.738 % 10,00  
ONCSM 30,92 1.646.799 % 9,96  
ULUFA 7,86 43.674.473 % 9,93  
BALAT 25,96 2.045.931 % 8,53  
DOGUB 11,48 60.155.311 % 8,40  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Dolar 18,7742 18,7804 % 0,04  
Euro 20,1932 20,2072 % 0,23  
Sterlin 22,6600 22,7737 % -0,37  
Frank 20,1406 20,2619 % -0,62  
Riyal 4,9840 5,0090 % -0,03  
daha fazla
17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.878 -0,77  
Altın Gr. 1.134 1.134 0,20  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.673 7.734 -1,00  
Yarım 3.727 3.783 -1,00  
Çeyrek 1.864 1.892 0,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 0,11  
Gümüş Gr. 14,33 14,36 0,09  
B. Petrol 81,74 81,74 1,64  
Seans Raporu 17:12
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru