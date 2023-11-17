***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanımızı 500.000.000 TL Olarak Onaylamıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizce, 500.000.00 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere 11.01.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 10.11.2023 tarih ve 69/1513 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218687BIST