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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.11.2023 15:37
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanımızı 500.000.000 TL Olarak Onaylamıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, 500.000.00 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmek üzere 11.01.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 10.11.2023 tarih ve 69/1513 sayılı karar ile onaylanmıştır. Başvuru formu ve SPK onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218687


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