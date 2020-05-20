***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
20.05.2020 18:22
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 14.05.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulan ve Şirketin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 42.000.000 TL artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 42.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846015
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2847
|8,3263
|% 0,16
|
|Frank
|7,0119
|7,0542
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.504
|7,60
|
|Tam
|2.542
|2.570
|7,80
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,76
|