***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 14.05.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulan ve Şirketin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 42.000.000 TL artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 42.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846015BIST