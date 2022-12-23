***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin SPK BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Sayılı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 (Doksanmilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin ''KAYITLI SERMAYE'' başlıklı 6. maddesi'nin tadili konusunda gerekl iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 22.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-306001sayılı onay yazısı ile Şirketimize tebliğ edilmiştir.Esas sözleşme tadil tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktırEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089477BIST