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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2022 16:47
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin SPK Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Sayılı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 (Doksanmilyon) TL'den 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL'ye çıkarılması için Şirket Ana Sözleşmesi'nin ''KAYITLI SERMAYE'' başlıklı 6. maddesi'nin tadili konusunda gerekl iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 22.12.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-306001sayılı onay yazısı ile Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Esas sözleşme tadil tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089477


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