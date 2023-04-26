***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 18:37
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Onayladı.
T.C. Ticaret Bakanlığı Onayladı.
Ankara Ticaret Odası Onayladı.
19.04.2023 Tarihli Ticaret Sicil Gazatesinde Yayınlandı.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141386
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1581
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.246,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.246,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4192
|19,4273
|% 0,01
|
|Euro
|21,4628
|21,4781
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1732
|24,2945
|% 0,58
|
|Frank
|21,7336
|21,8645
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1621
|5,1879
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.125
|9.315
|26,00
|
|Yarım
|4.454
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.291
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,37
|