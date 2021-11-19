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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

19.11.2021 17:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul'un 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4748 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sr ermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978765


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Altın Gr. 662 662 1,28  
Cumhuriyet 4.374 4.440 -12,00  
Tam 4.349 4.460 -24,70  
Yarım 2.102 2.157 -11,95  
Çeyrek 1.054 1.079 -5,97  
Gümüş.Ons 24,90 24,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,80 8,81 -0,00  
B. Petrol 78,90 78,90 -2,34  
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