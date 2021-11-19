***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.11.2021 17:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4748 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sr ermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978765
BIST
17:071.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:0711,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0376
|Açılış
|: 11,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:0712,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0377
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:07664,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,77
|Açılış
|: 664,27
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DURDO
|15,84
|38.463.918
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.654.339
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.096.000
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.918.705
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.077.700
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|463.718.616
|% -9,80
|
|DOCO
|924,00
|58.299.858
|% -9,02
|
|PGSUS
|93,30
|391.525.271
|% -7,62
|
|TAVHL
|27,86
|285.728.405
|% -6,20
|
|THYAO
|17,14
|2.261.476.157
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,26
|2.093.879.801
|% 5,36
|
|GARAN
|12,19
|1.693.115.524
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,57
|1.425.303.870
|% -0,83
|
|SISE
|11,24
|1.227.201.124
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,57
|1.425.303.870
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,26
|2.093.879.801
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|329.499.917
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|284.862.205
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|180.186.945
|% -0,93
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0671
|11,0774
|% 0,38
|
|Euro
|12,5146
|12,5262
|% -0,31
|
|Sterlin
|14,8392
|14,9136
|% -0,13
|
|Frank
|11,8970
|11,9687
|% 0,12
|
|Riyal
|2,9427
|2,9574
|% 0,28
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|3,87
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,28
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.349
|4.460
|-24,70
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-11,95
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-2,34
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:21KRDMA
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 685 adet işlem
-
17:20MERKO
Yüzde 4.81 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 768, 763 adet işlem
-
17:19DOHOL
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 434, 028 adet işlem
-
17:18SANFM
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 433 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 24, 343.00 milyon TL de