***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2021 15:18
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 08.12.2021 tarih ve E-18454353-100.06-5121 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981951
BIST
16:422.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,87
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.009
En Düşük
1.978
16:4213,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1979
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:4215,5093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2922
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:42783,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 9,57
|Açılış
|: 783,94
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:40
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.632.388
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.191.023
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.228.540
|% -9,97
|
|THYAO
|20,26
|4.072.901.536
|% 5,52
|
|SISE
|14,91
|3.928.195.125
|% 1,64
|
|GARAN
|11,99
|3.677.392.569
|% 1,35
|
|ASELS
|24,02
|2.217.587.197
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,76
|2.066.751.592
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.769.839.141
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.332.195.058
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.677.392.569
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|486.271.196
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,22
|326.704.319
|% 0,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6761
|13,6950
|% 1,52
|
|Euro
|15,4740
|15,5065
|% 1,90
|
|Sterlin
|17,9595
|18,0496
|% 0,84
|
|Frank
|14,7350
|14,8238
|% 1,42
|
|Riyal
|3,6283
|3,6465
|% 1,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,86
|
|Altın Gr.
|782
|783
|8,15
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.160
|5.291
|7,20
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|3,49
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,25
|